نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني مع نظيره فريق بروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأربعاء في مشوار منافسات بطولة كأس ألمانيا لهذه النسخة.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، القنوات الناقلة لمباريات كأس ألمانيا والتي من ضمنها مباراة اليوم بيّن اينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنغلادباخ.

موعد مباراة اينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة اينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ

تنقل مباراة اينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ اليوم في كأس ألمانيا عبر قناة دبي الرياضية 2 وسيكون أحمد العبيدلي معلقًا على المباراة التي تأتي في الدور الثاني من البطولة.