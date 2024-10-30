نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في كأس ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماينز، كضيف ثقيل على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 30 من أكتوبر الجاري لحساب منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا.

ويحتضن ملعب كوفاس مباراة اليوم التي تلعب في بطولة كأس ألمانيا وتجمع بين بايرن ميونخ وماينز.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في كأس ألمانيا

وتبدأ صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وماينز في كأس ألمانيا عند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز

ومن المقرر أن تنقل مباراة بايرن ميونخ وماينز في كأس ألمانيا عبر قناة دبي الرياضية 2 والتي خصصت عبد الله السعدي ليكون معلقًا على هذه المباراة.