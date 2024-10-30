نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الألمانية مواعيد مباريات كأس ألمانيا من أجل متابعة نجومهم المفضلين في البطولة الأكثر مشاهدة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.

نجح باير ليفركوزن في حصد لقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي بعد فوزه على كلايزرسلاوترن بهدف نظيف في المباراة النهائية.

يتم نقل مباريات كأس ألمانيا عبر قنوات دبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولة في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم الأربعاء 30 أكتوبر

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات كأس ألمانيا:

- آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشجلادباخ الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- فرايبورج وهامبورج الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- هيرتا برلين وهايدنهايم الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- بادوربورن وفيردر بريمن الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- ماينز وبايرن ميونخ الساعة 11 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- هوفنهايم ونورنبيرج الساعة 11 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- ارمينيا بلفيلد ويونيون برلين الساعة 11 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- دينامو ديرسدين ودارمشتات الساعة 11 الا ربع مساء بتوقيت مصر