جمال الغندور: حسين الشحات لديه ركلة جزاء أمام العين.. وياسر إبراهيم يستحق الطرد

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أحمد جودة - القاهرة - علق جمال الغندور الخبير التحكيمي على ركلة جزاء الأهلي أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال اليوم.

جمال الغندور يعلق على الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والعين

وقال جمال الغندور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "ركلة جزاء الأهلي أمام العين صحيحة ومدافع الفريق الإماراتي يستحق الطرد في تلك اللقطة ولا أعلم لماذا لم يستدعيه الفار".

وأضاف الغندور: "وسام أبو علي يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، حيث دفع لاعب العين وسام دون كرة".

وواصل: "حسين الشحات يستحق أيضًا ركلة جزاء أمام العين، حيث تدخل مدافع الفريق الإماراتي على قدم الشحات دون كرة".

واختتم: "ياسر إبراهيم أستحق الطرد أمام العين الإماراتي في لقطة التدخل على سفيان رحيمي".