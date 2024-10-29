نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال في مباراة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة خلال مباراة فريقه أمام نادي العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

تفاصيل إصابة عمر كمال في مباراة العين

وشهدت الدقيقة 80 دخول عمر كمال إلى تشكيلة المدرب السويسري مارسيل كولر بدلا من حسين الشحات، وتسبب بعدها بدقائق في ركلة جزاء لصالح فريقه، مما تسبب في إصابته.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب خلال تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الرياضي"، بأن إصابة عمر كمال عبارة. عن كدمة خفيفة أسفل القدم، مشيرا إلى أن اللاعب سيشارك بشكل طبيعي في مران الفريق.

وكان قد ظهر عمر كمال يعرج أثناء خروجه من أرضية الملعب بعد نهاية المباراة، وتسليم الجوائز لصالح النادي الأهلي.