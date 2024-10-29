نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يشكر الإمارات في بيان رسمي بعد العفو عن ثلاثي الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بيان الزمالك الرسمي بعد العفو عن الثلاثي

ويتقدم المجلس بإسم الملايين من جموع الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، على تلك المبادرة الكريمة والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الجمهورية الجديدة.

والشكر موصول ومستحق إلى وزيري الشباب والرياضة وكل القيادات السياسية والأمنية في البلدين الشقيقين و معالي سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهودًا كريمة مشكورة في هذا المقام.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن تلك المبادرة تقدم رسالة للشباب في البلدين ودافعًا نحو إعلاء قيم التسامح والروح الرياضية والمزيد من العمل المشترك.