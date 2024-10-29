نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بلمسات الأبطال.. الأهلي يسقط العين بثلاثية ويقترب من المجد العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي المصري فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف دون رد على العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024، في مباراة احتضنها استاد القاهرة الدولي. هذا الانتصار عزز مكانة الأهلي على الصعيد العالمي، حيث بلغ المرحلة الثالثة من البطولة وحقق اللقب المميز الذي يشمل 3 قارات: إفريقيا، آسيا، والمحيط الهادئ، وهو اللقب الأول من نوعه.

ملخص مباراة الأهلي والعين:

الشوط الأول: بدأ الأهلي المباراة بسيطرة واضحة على مجريات اللعب، مع ضغط هجومي مكثف. أضاع الفريق عدة فرص في الدقائق الأولى، أبرزها عن طريق رامي ربيعة. وفي الدقيقة 32، استغل الفلسطيني وسام أبو علي خطأ دفاعيًا ليسجل الهدف الأول للأهلي.

الشوط الثاني: واصل الأهلي الضغط في الشوط الثاني، وتمكن إمام عاشور من تعزيز التقدم في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية بعد عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر. استمرت المحاولات الهجومية من الأهلي، بينما عانى العين في مجاراة إيقاع المباراة. وفي الدقيقة 92، نجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء.

أرقام مميزة في مباراة الأهلي والعين:

التأهل إلى المرحلة الثالثة من البطولة العالمية. تحقيق لقب يخص 3 قارات (إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ)، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك في تاريخ البطولة. السيطرة الهجومية طوال المباراة، حيث أظهر الأهلي تفوقًا واضحًا على العين الذي لم ينجح في تشكيل خطورة كبيرة.

التبديلات:

قام المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، بإجراء عدة تغييرات في الشوط الثاني لتعزيز الفريق، من بينها إشراك عمرو السولية وعمر كمال عبدالواحد، وكذلك محمد مجدي أفشة وأشرف داري.

أهمية الفوز:

هذا الفوز لم يكن فقط خطوة نحو التتويج بالبطولة، بل كان فرصة لإثبات قوة الأهلي على الساحة الدولية، وتجسيدًا لأفضلية الفريق في مواجهة الخصوم من مختلف القارات.