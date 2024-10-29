يلا شوت الآن الشوط الثاني (3-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس الإنتركونتيننتال 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الإنتركونتيننتال

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس الإنتركونتيننتال 2024.. يشهد عشاق كرة القدم العربية مواجهة نارية تجمع بين النادي الأهلي المصري والعين الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية. وتأتي هذه المباراة في إطار حرص الأهلي على تحقيق اللقب العالمي، بينما يسعى العين إلى تقديم أداء مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والعين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس الإنتركونتيننتال 2024

الأهلي يواجه العين في مواجهة نارية

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، في حين يهدف العين إلى مواصلة مفاجآته والتقدم خطوة أخرى نحو تحقيق اللقب القاري. وتأتي هذه المباراة في ظل تطلعات جماهير الفريقين لتحقيق الفوز والانتصار بألوان قميص الفريق.

وستكون عيون عشاق كرة القدم حول العالم متجهة صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة هذه المواجهة النارية، والتي ستشهد صراعًا كبيرًا بين اللاعبين من كلا الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال



يشهد ملعب القاهرة الدولي مواجهة نارية تجمع بين النادي الأهلي والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال. وستقام المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، ويمكن للمشجعين متابعتها مباشرة عبر القنوات التالية:

أون تايم سبورتس 1: يقدم التعليق الصوتي كل من خليل البلوشي ومحمد الكواليني على قناتين صوتيتين مختلفتين.

أون تايم سبورتس 2: يتولى التعليق كل من مؤمن حسن ومحمد مصطفى عفيفي على قناتين صوتيتين مختلفتين.

أبوظبي الرياضية: يتولى التعليق الإماراتي عامر عبد الله.





طاقم التحكيم

أسندت مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيمي تركي بقيادة الحكم خليل أوموت ملير، ويعاونه كل من:

الحكم المساعد الأول: أوياركان إبراهيم تشاغلار.

الحكم المساعد الثاني: كورباي مراد توجبيرك.

الحكم الرابع: كوجوك زورباي.

حكم تقنية الفيديو (VAR): دي بيلو ماركو، بمساعدة دي باولو ألياندرو.

جائزة الفائز في كأس إفريقيا- آسيا- الهادئ اليوم

سيقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي المصري والعين الإماراتي ضمن دور أطلق عليه فيفا "كأس إفريقيا- آسيا- الهادئ"، حيث يتأهل الفائز بينهما إلى دور "كأس التحدي". في "كأس التحدي"، سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والعين الفائز في "ديربي الأمريكيتين"، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

سيتلقى الفائز من مواجهة الأهلي والعين مليوني دولار، بينما سيحصل الخاسر على مليون دولار. وأعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر المباراة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.



تشكيلة الأهلي ضد العين المتوقعة في كأس إنتركونتيننتال 2024



ومن المتوقع أن يستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في مباراة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال 2024 على التشكيلة التالية:-

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله خط الوسط الدفاعي مروان عطية، أحمد نبيل كوكا خط الوسط الهجومي طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، حسين الشحات خط الهجوم وسام أبو علي

تشكيلة العين ضد الأهلي المتوقعة في كأس إنتركونتيننتال 2024



في المقابل، من المتوقع استقرار الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، في مباراة فريقه ضد الأهلي بكأس إنتركونتيننتال 2024 على التشكيلة التالية:-

حراسة المرمى محمد سعيد بو سندة خط الدفاع خالد بطي، خالد الهاشمي، درامان كوماري، فيليبي سالوموني خط الوسط يحيى نادر، ماتياس سيجوفيا، أحمد بارمان خط الهجوم ماتيو سانابريا، لابا كودجو، سيكو بابا جاساما

قائمة الأندية المتوجة بكأس الإنتركونتيننتال

1- ريال مدريد الإسباني (3 ألقاب أعوام 1960، 1998، 2002).

2- ميلان الإيطالي (3 ألقاب أعوام 1969، 1989، 1990).

3- بوكا جونيورز الأرجنتيني (3 ألقاب أعوام 1977، 2000، 2003).

4- بنيارول الأورجوياني (3 ألقاب أعوام 1961، 1966، 1982).

5- ساو باولو البرازيلي (لقبين عامي 1992، 1993).

6- سانتوس البرازيلي (لقبين عامي 1962، 1963).

7- إنتر ميلان الإيطالي (لقبين عامي 1964، 1965).

8- إنديبندينتي الأرجنتيني (لقبين عامي 1973، 1984).

9- أياكس الهولندي (لقبين عامي 1972، 1995).

10- يوفنتوس الإيطالي (لقبين عامي 1985، 1996).

11- بايرن ميونيخ الألماني (لقبين عامي 1976، 2001).

12- بورتو البرتغالي (لقبين عامي 1987، 2004).

13- راسينج الأرجنتيني (لقب عام 1967).

14- إستوديانتيس دى لا بلاتا الأرجنتيني (لقب عام 1968).

15- فيينورد الهولندي (لقب عام 1970).

16- أتلتيكو مدريد الإسباني (لقب عام 1974).

17- أوليمبيا أسونسيون الباراجوياني (لقب عام 1979).

18- فلامنجو البرازيلي (لقب عام 1981).

19- جريميو البرازيلي (لقب عام 1983).

20- ريفر بليت الأرجنتيني (لقب عام 1986).

21- النجم الأحمر الصربي (لقب عام 1991).

22- فيليز سارسفيلد الأرجنتيني (لقب عام 1994).

23- بوروسيا دورتموند الألماني (لقب عام 1997).

24- مانشستر يونايتد الإنجليزي (لقب عام 1999).