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أحمد جودة - القاهرة - الاوليمبي يصطدم بالهلال ودمنهور يواجه الحمام بدوري القسم الثاني ب

تنطلق اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة مجموعة بحري بدوري القسم الثاني ب، بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.



1- الاوليمبي مع الهلال بالضبعة



على ملعب نادي الاوليمبي وصطدم مرتقب بين فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير برصيد 9 نقاط مع فريق الهلال الضبعة صاحب المركز السابع بقيادة على عاشور برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الاوليمبي على فريق كوم حمادة بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فريق الهلال الضبعة مع فريق دمنهور سلبيًا.



2- دمنهور مع الحمام



على ملعب نادي مياه البحيرة يلتقي فريق العاب دمنهور صاحب المركز العاشر بقيادة عبد اللطيف الدوماني برصيد نقطتين مع فريق الحمام صاحب المركز الثالث بقيادة محمد كاربويا برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز الحمام على فريق المجد السكندري بثلاثية مقابل هدف بينما تعادل دمنهور مع فريق الهلال الضبعة سلبيًا.



3- الجزيرة المطروحي مع شباب كوم حمادة

يستضيف المدينة الشبابية بابو قير لقاء بين فريق الجزيرة المطروحي صاحب المركز السادس بقيادة ايمن مجدي برصيد 6 نقاط مع فريق كوم حمادة صاحب المركز الثامن بقيادة رمضان السيد برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الجزيرة المطروحي على فريق الزهوربهدفين مقابل هدف، بينما تلقي فريق كوم حمادة الهزيمة من فريق الاوليمبي بهدفين مقابل هدف.



4- اصحاب الجياد مع الزهور بمطروح

على ستاد جامعة الإسكندرية يخوض فريق اصحاب الجياد متذيل المجموعة بقيادة محمد فهمي برصيد نقطة مع فريق

الزهور بمطروح صاحب المركز التاسع بقيادة ايمن عبد الحكيم برصيد 3 نقاط.

حصل فريق الجياد على راحة الاسبوع الماضي، بينما تلقي فريق الزهور الهزيمة من فريق الجزيرة بمطروح بهدفين مقابل هدف

وتختتم الجولة يوم الخميس بلقاء المجد السكندري مع دلفي على ستاد الاسكندريه حيث يلعب فريق المجد السكندري صاحب المركز الخامس بقيادة فخر الدين صبري برصيد 5 نقاط مع فريق دلفي صاحب المركز الرابع بقيادة ربيع ياسين برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق دلفي على فريق طلائع الاسطول بهدفين نظيفين، بينما تلقي فريق المجد السكندري الهزيمة بثلاثية مقابل هدف من فريق الحمام.