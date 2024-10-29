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أحمد جودة - القاهرة - أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن شخصية الأهلي كانت حاضرة ‏وبقوة خلال مواجهة العين الإماراتي التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي ‏نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف والتتويج بلقب أبطال القارات الثلاث ‏والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏

مروان عطية يتحدث بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي

وأوضح عطية أن لاعبي الأهلي تعرضوا لضغوط كبيرة هذا الموسم، ولكن كعادة لاعبي ‏الفريق دائمًا على قدر المسئولية، وأنهم اعتادوا على اللعب تحت ضغوط وتحقيق ‏الفوز بالبطولات.‏

وأشار لاعب وسط الأهلي إلى أن الأهلي هدفه التتويج بالألقاب، وأن الفريق سوف يستمر ‏بقوة في المنافسة على بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏