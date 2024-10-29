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أحمد جودة - القاهرة - أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن شخصية الأهلي كانت حاضرة وبقوة خلال مواجهة العين الإماراتي التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف والتتويج بلقب أبطال القارات الثلاث والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.
مروان عطية يتحدث بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي
وأوضح عطية أن لاعبي الأهلي تعرضوا لضغوط كبيرة هذا الموسم، ولكن كعادة لاعبي الفريق دائمًا على قدر المسئولية، وأنهم اعتادوا على اللعب تحت ضغوط وتحقيق الفوز بالبطولات.
وأشار لاعب وسط الأهلي إلى أن الأهلي هدفه التتويج بالألقاب، وأن الفريق سوف يستمر بقوة في المنافسة على بطولة كأس إنتركونتيننتال.