نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. النصر يودع كأس خادم الحرمين على يد التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام التعاون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الأول"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة النصر والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين

مرت أحداث الشوط الأول بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح التعاون في الدقيقة 71، عن طريق وليد الأحمد، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء النصر، نفذها فيصل فجر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها الأحمد برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 6+90، نفذها رونالدو بتسديدة قوية، ولكن مرت أعلى العارضة.