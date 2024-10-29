نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق طاهر محمد على فوز الأهلي أمام العين في كأس انتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالنتيجة الكبيرة التي حققها الأهلي في لقاء اليوم أمام العين الإماراتي، التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الفريق، وقادته للفوز بكأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادي، والتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس إنتركونتيننتال.

وقال طاهر إن الأهلي يعيش ليلة تاريخية اليوم، بعد فوزه بكأس عالمية تدخل دولاب بطولات النادي لأول مرة، ولم يسبق لأي فريق إفريقي أو عربي تحقيقها من قبل، وهو ما يضاف لسجل الأهلي الذهبي من التتويجات والألقاب المختلفة.

وشدد اللاعب على صعوبة الأجواء التي عاشها الفريق في الأيام الماضية، والتي نجح خلالها في التتويج بلقبين بدأها بكأس السوبر المصري أمام الزمالك في مباراة صعبة امتدت للأشواط الإضافية بركلات الترجيح وفي أجواء ورطوبة عالية، ثم واصل الفريق اليوم أمام منافس كبير بحجم العين، لكن اللاعبين كانوا عند الموعد وحققوا المطلوب بالتتويج بالبطولتين.