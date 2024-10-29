ياسر إبراهيم: الجميع كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز أمام العين وإسعاد الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسعادة غامرة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي والتتويج بكأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادي، والتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس إنتركونتيننتال.

وأوضح ياسر: الجميع كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز على العين وإسعاد الجماهير، وتعاهدنا جميعًا على ضرورة تقديم أفضل أداء، والحمد لله أوفينا بالوعد وقدمنا أداءً يعبر عن شخصية الأهلي ويسعد الجماهير.

وأشار إلى أن تواجد الجماهير بكثافة كان له مفعول السحر، وساعد الفريق على التألق وعلى السيطرة على المنافس وتقديم مباراة كبيرة وتسجيل ثلاثة أهداف.