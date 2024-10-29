نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو السولية: في الأهلي نحصل على البطولة ونغلق صفحاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب كأس القارات الثلاث وذلك عقب الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.



وعلق عمرو السولية لاعب وسط المارد الأحمر على فوز فريقه باللقب على حساب العين بتصريحات جاءت مفادها: "في الأهلي نحصل على البطولة ونغلق صفحاتها سأحتفل اليوم ونستعد غدا للدوري المصري".

وتابع: "الجمهور يحب الأهلي وهو الداعم الأساسي لنا ونجدد طموحنا".

واختتم: "يجب على كل لاعب أن يسعى لزيادة بطولته ويصنع التاريخ لنفسه مع الأهلي"،

الأهلي ينتظر ديربي الأمريكيتين

وينتظر الأهلي مواجهة قوية عقب تخطي العين بين الفائز ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من أجل مواجهته في المرحلة القادمة.