نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لمسة أخوية من الإمارات..الشيخ محمد بن زايد يعفو عن ثلاثي الزمالك بعد محنة استمرت أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية رائعة من دولة الإمارات الشقيقة، أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي هذا العفو انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأشارت الوكالة إلى أن العفو عن الثلاثي جاء بقرار من رئيس الدولة محمد بن زايد من باب العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت نجاح التواصل بين المسؤولين في الدولتين في إنهاء أزمة الثلاثي.

بداية أزمة ثلاثي الزمالك

وكانت السلطات الإماراتية قررت تحويل ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي ومدير الكرة عبدالواحد السيد إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة التعدي على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية، والإفراج عنهم مقابل غرامة مالية.

شهدت الأحداث خارج المستطيل الأخضر في مباراة الزمالك وبيراميدز، موقف مفاجيء من ثنائي الفريق ومدير الكرة، لمشاهدة اللقطة.

في أول رد من ادارة الزمالك على قرار نيابة أبوظبي إحالة ملف ثلاثي الزمالك في الإمارات إلى القضاء الإماراتي



إحالة القضية للقضاء الإماراتي

وذلك بشأن أحداث الاعتداء من جانب لاعبي الفريق دونجا ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على أحد أفراد الأمن في الإمارات واحتجازهم، عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

وهي الأزمة التي اشتعلت في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس الماضي، وذلك عقب احالة القضية إلى القضاء الإماراتي، وتوجد جلسة غدا الأربعاء لمناقشة القضية ومصير إطلاق سراح الثلاثي من عدمه.

موقف اتحاد الكرة من الأزمة



مصدر من داخل الزمالك أكد أن إدارة النادي قررت تكليف محامي مصري ومحامين إماراتيين لمتابعة القضية، وأن ادارة الزمالك تؤكد على ثقتها الكاملة في القانون والقضاء الإماراتي

وفي نفس السياق تواصل جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الامارات.

وذلك لمتابعة سير القضية والاطمئنان على لاعبي الزمالك، بينما قامن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة بزيارة لاعبي الفريق المحتجزين حاليا.