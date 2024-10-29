الرياضة

الأهلي والعين.. رضا سليم يغادر أرض الملعب مغميا وجه بعد نهاية المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث المباراة، التي جمعت بين النادي الأهلي ونظيره نادي العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.

وعقب نهاية المباراة، غادر رضا سليم أرضية ملعب استاد القاهرة مغميا وجه، في لقطة أثارت جدل الجماهير الكثيرة الموجودة في المدرجات.

ورصدت كاميرات "دوت الخليج الرياضي" الموجودة في استاد القاهرة لحظة خروج رضا سليم من أرض الملعب بهذه الطريقة المثيرة للجدل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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