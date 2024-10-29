نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والعين.. رضا سليم يغادر أرض الملعب مغميا وجه بعد نهاية المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث المباراة، التي جمعت بين النادي الأهلي ونظيره نادي العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.

وعقب نهاية المباراة، غادر رضا سليم أرضية ملعب استاد القاهرة مغميا وجه، في لقطة أثارت جدل الجماهير الكثيرة الموجودة في المدرجات.

ورصدت كاميرات "دوت الخليج الرياضي" الموجودة في استاد القاهرة لحظة خروج رضا سليم من أرض الملعب بهذه الطريقة المثيرة للجدل.