نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على العين.. الأهلي يواصل سجل انتصاراته أمام عرب آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب كأس القارات الثلاث وذلك عقب الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وعقب الفوز على الفريق الإماراتي واصل المارد الأحمر السيطرة على الأندية العربية في القارة الاسيوية.



ونجح الاهلي في تحقيق الفوز على الأندية السعودية ثلاث مرات جميعهم في مونديال الأندية وذلك أمام الاتحاد السعودي بهدف نظيف وبثلاثية مقابل هدف.

واكتسح الأهلي الهلال السعودي في المونديال برباعية نظيفة في مباراة تاريخية.

وأمام الدحيل القطري نجح في تخطي الدخيل بهدف نظيف



الأهلي ينتظر ديربي الأمريكيتين

وينتظر الأهلي مواجهة قوية بين من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من أجل مواجهته في المرحلة القادمة.