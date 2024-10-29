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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق العين الاماراتي بفوز الأحمر بثنائية دون رد، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري 2024 في كأس إنتركونتيننتال.

نتيجة وملخص الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الأندية للقارات الأهلي والعين الإماراتي

انطلقت صافرة حكم مباراة الأهلي والعين الإماراتي، وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء حماس شديد من قبل الفريقين وبرتم سريع.

ومع الدقيقة ال32 من عمر الشوط الأول، نجح وسام أبوعلي لاعب الأهلي في استغلال خطأ من يحيى نادر لاعب العين الاماراتي.

بدأ الشوط الثاني بضغط من النادي الأهلي على شباك العين الاماراتي نجح اللاعب إمام عاشور من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقائق الأخيرة.

وانطلقت صافرة حكم اللقاء معلنة نهاية المباراة بفوز النادي الأهلي، ليتأهل إلى الدور المقبل من كأس إنتركونتيننتال.