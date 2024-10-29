نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سجل يا تاريخ" وسام أبو علي يواصل تسجيل الأرقام المميزة مع المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام العين وذلك ضمن منافسات ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وسام أبو علي بعد دربكة دفاعية في الفريق الإماراتي في الدقيقة 32 ليضع الأهلي في المقدمة.

أرقام قياسية للمهاجم الفلسطيني

وخلال 32 مباراة استطاع الفلسطيني تسجيل 22 هدف والمشاركة في 6 مساهمات في كافة المسابقات المختلفة.

وينتظر الفائز من مباراة العين والأهلي في مواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية.

تشكيل الأهلي في مواجهة العين الإماراتي

ودخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة بتشكيل مكون:-

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي. ‏

