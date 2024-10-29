نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة لاعبين في قائمة غيابات المصري عن مباراة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب خماسي المصري سمير فكري والغيني أمادو با وخالد صبحي ومحمد دبش والبنيني أتدجيكو سامادو عن قائمة الفريق لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري.

يغيب عن هذه المباراة الثنائي سمير فكري وأمادو با نتيجة عدم انتظامهما في معسكر الفريق بالمغرب، فيما يغيب الثلاثي صبحي ودبش وسامادو بسبب الإصابة.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن خالد صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

يعاني محمد دبش من التواء في مفصل الكاحل يخضع معه للمتابعة الدورية وذلك لبدء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق فور تماثله للشفاء.

يُنهي البنيني سامادو حاليًا برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

ستقام هذه المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءا غد الاربعاء على ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.