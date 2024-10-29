الرياضة

بأقدام وسام.. الأهلي يتقدم على العين الإماراتي بهدف نظيف في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من المباراة المثيرة، التي تجمع بين النادي ونظيره نادي العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول لصالح النادي الأهلي عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، بعد استغلاله خطأ فادح من جانب مدافعي العين ليسكن الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى العين.

وبدأ الأهلي المباراة بحماس واضح وسعى للتسجيل مبكرا مستفيدا من الحضور الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.

وقد شكل الأهلي تهديدا حقيقيا على مرمى العين في عدة مناسبات، كان أبرزها عبر حسين الشحات ورامي ربيعة، لكن حارس العين خالد عيسى تصدى لها ببراعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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