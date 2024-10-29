نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف ساعة سلبية بين الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد مرور أول نصف ساعة من مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقامة على استاد القاهرة ضمن كأس إنتركونتنتال، لم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل أهداف.

المباراة يقودها طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت، بمساعدة أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما يتولى كوجوك زورباي مهمة الحكم الرابع.

ويشرف على تقنية الفيديو (VAR) الحكم الإيطالي دي بيلو ماركو، ويعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

بدأ الأهلي المباراة بحماس واضح وسعى للتسجيل مبكرا مستفيدا من الحضور الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.

وقد شكل الأهلي تهديدا حقيقيا على مرمى العين في عدة مناسبات، كان أبرزها عبر حسين الشحات ورامي ربيعة، لكن حارس العين خالد عيسى تصدى لها ببراعة.

أما تشكيل الأهلي الأساسي، فيشمل: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: عمر كمال، محمود كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، أشرف داري، حمزة علاء، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، عمر الساعي، مصطفى شوبير، وكريم الدبيس.