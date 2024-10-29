اتحاد الهوكي يكشف تفاصيل استضافته لـ 3 بطولات إقليمية ودولية

تقام مصاحبة لكونجرس الهوكي

كشف الاتحاد العماني للهوكي ظهر أمس عن تفاصيل بطولة هوكي عُمان الدولية للنساء، وبطولة الخليج للرجال، وبطولة المدارس للهوكي، التي ستقام خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر المقبل على ملعب هوكي عُمان بولاية العامرات، وذلك على هامش استضافة سلطنة عُمان اجتماعات «كونجرس» الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي، خلال الفترة من 6 - 9 نوفمبر المقبل، بحضور أكثر من 500 شخصية رياضية عالمية يمثلون 141 دولة، وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد، وعدد من ممثلي الفرق المشاركة في البطولات.وقال الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي: سنقيم ثلاث بطولات مهمة على مستوى الهوكي، وهي بطولة هوكي عُمان الدولية للنساء، وبطولة الخليج للرجال للهوكي، وبطولة المدارس للهوكي، وتأتي هذه البطولات ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز رياضة الهوكي وتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات وتوسيع قاعدة اللعبة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع خطط التنمية الرياضية الوطنية، ويعزز حضور سلطنة عمان على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، وستقام البطولات الثلاث على هامش استضافة سلطنة عمان اجتماعات «كونجرس» الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي وذلك خلال الفترة من 6 - 9 نوفمبر المقبل.

وتابع رئيس الاتحاد: تهدف البطولات الثلاث إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: تطوير المستوى الفني للاعبين واللاعبات في المنتخبات الوطنية، من خلال توفير منافسات قوية، تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة والتعود على الضغوطات التنافسية، مما يسهم في تحسين أدائهم على المدى البعيد، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، ونشر ثقافة الرياضة بين الشباب، خاصة من خلال بطولة المدارس، التي نسعى من خلالها إلى جذب الشباب إلى رياضة الهوكي وتحفيزهم على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز التعاون الرياضي الإقليمي والدولي، من خلال بطولة الخليج للرجال وبطولة النساء الدولية، اللتين توفران منصة لتبادل الخبرات والاحتكاك بين لاعبي سلطنة عمان ولاعبي الدول الأخرى المشاركة، كما تسهم البطولتان في تعزيز العلاقات الرياضية بين الاتحاد العماني للهوكي واتحادات الدول الأخرى المشاركة، بالإضافة إلى الترويج السياحي لسلطنة عمان، حيث توفر هذه البطولات فرصة للزوار والمشاركين الدوليين لاستكشاف المعالم السياحية والطبيعية والثقافية في سلطنة عمان، مما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية.

ويشارك في بطولة هوكي عُمان الدولية للنساء 8 فرق، وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى، فرق: الجمهوري الرياضي من الهند، وسي بيرلز للذهب والألماس من سلطنة عمان، وفاب الرياضي من سلطنة عمان، وسموحة الرياضي من مصر، أما المجموعة الثانية فتضم فرق: هوستل هوك من الهند، وأكاديمية دون بوسكو من الهند، وشركة شاهى فودز من سلطنة عمان، والشرقية الرياضي من مصر.

كما يشارك في بطولة الخليج للرجال للهوكي، فستشارك فيها أيضا 8 فرق وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: أكسيليتور من الهند، ومسقط هايكنج من سلطنة عمان، ودادابهاي من الإمارات، وكورج من سلطنة عمان، بينما ستلعب في المجموعة الثانية: فرق ريبابلكان الرياضي من الهند، وفاب من سلطنة عمان، والأمن والسلامة من سلطنة عمان، وبورفؤاد من مصر.

وقسمت الفرق المشاركة في بطولة المدارس إلى فئتين، الفئة الأولى للذكور، والثانية للإناث، حيث ستشارك في فئة الذكور 8 فرق، ففي المجموعة الأول ستتنافس فرق: العامرت (أ)، والمدرسة الهندية بالغبرة، والمدرسة الهندية بالمعبيلة، والمدرسة الهندية بدارسيت، أما المجموعة الثانية فستلعب فيها فرق: المدرسة الهندية بالسيب، والعامرات (ب)، والمدرسة الهندية الدولية بالغبرة، والمدرسة الهندية بالوادي الكبير، أما في فئة الإناث فستشارك 6 فرق، حيث تضم المجموعة الأولى: المدرسة الهندية بالسيب، والمدرسة الهندية بالغبرة، والمدرسة الهندية الدولية بدارسيت، فيما ستضم المجموعة الثانية فرق: المدرسة الهندية الدولية بالغبرة، والمدرسة الهندية بوادي الكبير، والمدرسة الهندية بالمعبيلة.