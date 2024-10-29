تواصل الإثارة والمنافسة فـي الأدوار التمهيدية لبطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

تتواصل ولليوم الثالث على التوالي منافسات الأدوار التمهيدية لمنافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة لعام 2024، والتي تم تدشين منافساتها مساء أمس الأول بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك في البطولة التي تقام بتنظيم من قبل الاتحاد العماني لكرة الطاولة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ومؤسسة كرة الطاولة العالمية بحضور 120 مشاركاً يمثلون 22 دولة من مختلف أقطار العالم وهي: الصين، كرواتيا، فرنسا، اليونان، هونج كونج، الهند، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، بولندا، رومانيا، سنغافورة، صربيا، سلوفاكيا، السويد، الصين تايبيه، اليمن، البحرين، فلسطين، مصر، التشيك بالإضافة الى سلطنة عمان.

وعلى مستوى منافسات الدور التمهيدي الاول لفئة فردي الرجال، استطاع اللاعب يو كوان من هونج كونج تسجيل أول انتصار له في الدور التمهيدي اثر تغلبه على اللاعب الايراني حميد شمس شهربابكي بنتيجة 3-1، في حين تأهل اللاعب لي هون مينج من هونغ كونغ أيضا الى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية عقب الانتصار على اللاعب الايراني أمير حسين بنتيجة 3-0، أما اللاعب هو كاون كيت من هونج كونج قد تفوق على زميله اللاعب كوان مان هو من هونغ كونغ أيضا بنتيجة 3-1، ونجح اللاعب الصيني يوان ليسين تحقيق انتصار مهم اثر فوزه اللافت على اللاعب الهندي بايس جيان بنتيجة 3-1 وحقق اللاعب الكوري الجنوبي جانج سيونجل فوزا مثيرا على لاعب منتخبنا الوطني غسان الغساني بنتيجة 3-0 ، كما تعرض لاعب المنتخب الوطني بدر الجساسي للخسارة أمام اللاعب هيونج كوو بنتيجة 3-0، وفي باقي اللقاءات الأخرى، استطاع اللاعب بارك جيوهن الفوز على اللاعب الهندي انريبان جوش بنتيجة 3-0، وتمكن اللاعب الإيراني أمير مهدي الفوز على اللاعب تشيو زهي من سنغافورة بنتيجة 3-0 وخسر لاعب المنتخب الوطني مهند البلوشي أمام اللاعب الإيراني الواعد بني أمين فارجي بنتيجة 3-0 كما لم ينجح لاعب منتخبنا الوطني ناصر البلوشي في تحقيق الفوز بعد أن خسر أمام نظيره اللاعب باو ايك مان من هونج كونج بنتيجة 3-0، في حين استطاع اللاعب الهندي اكاش بال من تسجيل بداية قوية اثر انتصاره اللافت على اللاعب السنغافوري تشو ا جوش بنتيجة 3-0، وفاز اللاعب تشوي تشين من هونج كونج على اللاعب المصري عمر علي 3-0 بعد انسحاب الأخير، وعلى مستوى التصفيات التمهيدية لفردي السيدات، خسرت لاعبة المنتخب الوطني تالية الرواحي لقاءها أمام اللاعبة الايرانية ماهشيد اشتري بنتيجة 3-0.