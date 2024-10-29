الكويت ـ العمانية : حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها السادسة والعشرين خليجي 26، التاسع من نوفمبر المقبل، موعدا لسحب قرعة البطولة المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة من الحادي والعشرين من ديسمبر وحتى الثالث من يناير المقبلين.
وأوضح اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في بيان له أن مسؤولي الاتحاد ووفود المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة وعدد من نجوم الكرة الخليجية سيحضرون الحفل.
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