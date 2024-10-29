ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر الآن يلا شوت في كأس إنتركونتيننتال 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم 29 أكتوبر 2024 إلى ماتش الأهلي والعين الإماراتي ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة مرتقبة على أرضية ستاد القاهرة الدولي. المباراة تأتي في إطار الدور الثاني من البطولة التي تُقام لأول مرة هذا العام كبديل عن كأس العالم للأندية، والتي ستعود كل 4 سنوات ابتداءً من 2025.

وسيكون ماتش الأهلي والعين بث مباشر الآن يلا شوت متاحًا عبر العديد من المنصات والقنوات المفتوحة التي توفر تغطية حية لهذه المواجهة المثيرة بين بطل إفريقيا الأهلي وبطل آسيا العين الإماراتي، ما يجعل الجماهير في جميع أنحاء العالم تنتظر بفارغ الصبر ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر الآن.

بث مباشر الآن لمباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2024

ويمكن لمحبي الفريقين متابعة ماتش الأهلي والعين بث مباشر عبر العديد من القنوات المفتوحة التي ستنقل اللقاء مجانًا. المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيكون هذا اللقاء الحاسم فرصة لا تفوت لعشاق الكرة العربية لمشاهدة مباراة مليئة بالإثارة بين الأهلي والعين.

ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر الآن يلا شوت

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

كما يُقام ماتش الأهلي والعين الإماراتي في الدور الثاني من كأس إنتركونتيننتال اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين في ظل سعي كل منهما للوصول إلى نصف النهائي. ماتش الأهلي والعين بث مباشر الآن متاح على عدة قنوات، مما يتيح للمشجعين فرصة الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتستطيع الجماهير متابعة ماتش الأهلي والعين بث مباشر عبر عدة قنوات مفتوحة ومجانية، من بينها أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية 1. هذه القنوات تقدم تغطية حية وشاملة للمباراة، مما يضمن وصول البث إلى أكبر عدد ممكن من المشجعين. إليكم تردد القنوات الناقلة:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل التصحيح أون تايم سبورتس نايل سات 10853 رأسي (V) 27500 6/5 أون تايم سبورتس 2 نايل سات 11861 رأسي (V) 27500 6/5 أبوظبي الرياضية 1 نايل سات 12091 رأسي (V) 27500 5/6

كيفية مشاهدة ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر مجانًا

ويمكن للجماهير مشاهدة ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر، ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات المذكورة أعلاه، حيث تتيح هذه القنوات نقل المباراة مجانًا دون تقطيع. تعتبر هذه المباراة من أبرز مواجهات البطولة، حيث يسعى كلا الفريقين إلى حصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

5 معلقين لمباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال

وتشهد مباراة ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر الآن تواجد خمسة معلقين مميزين، حيث سيتولى خليل البلوشي ومحمد الكواليني التعليق على المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بينما سيتولى مؤمن حسن ومحمد عفيفي التعليق على أون تايم سبورتس 2، أما قناة أبو ظبي الرياضية، فقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الإماراتي الشهير عامر عبد الله.

ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر الآن

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة العين الإماراتي

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل متوقع يعتمد على خبرات لاعبيه الأساسيين. إليكم التشكيل المتوقع:

المركز اللاعبون حارس المرمى محمد الشناوي خط الدفاع أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله خط الوسط أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو

ويعد ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر الآن اختبارًا قويًا للأهلي، حيث يسعى الفريق إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

تشكيل العين الإماراتي المتوقع لمباراة الأهلي

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني كريسبو على التشكيلة التالية لمواجهة الأهلي:

المركز اللاعبون حارس المرمى خالد عيسى خط الدفاع بندر الأحبابي - كاردوسو - كوامي أوتوي - إيريك جورجينتس خط الوسط أليخاندرو كاكو - بارك يونج - عبد الكريم تراوري - محمد عباس خط الهجوم ماتياس بالاسيوس - سفيان رحيمي

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طاقم حكام مباراة الأهلي والعين الإماراتي

كما سيقود مباراة ماتش الأهلي والعين الإماراتي بث مباشر طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم خليل أوموت ميلر، ويعاونه كل من إبراهيم تشاجلار أويارجان ومراد طوجبيرك كوربا، بينما يتواجد على تقنية الفيديو ألياندرو دي باولو كحكم VAR، ويعاونه ماركو دي بيلو.

الجوائز المالية لمباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجوائز المالية لمباراة ماتش الأهلي والعين الإماراتي، حيث يحصل الفريق الفائز على مبلغ 2 مليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار، وتضيف هذه المكافآت حافزًا إضافيًا للفريقين لتقديم أفضل ما لديهما في المباراة.

قمة مرتقبة بين الأهلي والعين في إنتركونتيننتال

وتمثل المباراة المرتقبة بين الأهلي والعين الإماراتي صدامًا قويًا بين بطل إفريقيا وبطل آسيا، حيث يسعى كل فريق للتأهل إلى نصف النهائي، وسيتأهل الفائز في ماتش الأهلي والعين لملاقاة الفائز من مواجهة بطل كوبا ليبرتادوريس وبطل كونكاكاف.