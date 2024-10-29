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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة العين الإماراتي في الثامنة مساء على استاد القاهرة في بطولة كأس ‏إنتركونتيننتال.‏

تشكيل الأهلي لمواجهة العين الإمارات في كأس الأندية للقارات

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي. ‏

ويجلس على دكة البدلاء: ‏

عمر كمال ومحمود كهربا وبيرسي تاو ورضا سليم وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو ‏السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.‏