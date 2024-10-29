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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة العين الإماراتي في الثامنة مساء على استاد القاهرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.
تشكيل الأهلي لمواجهة العين الإمارات في كأس الأندية للقارات
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.
خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.
ويجلس على دكة البدلاء:
عمر كمال ومحمود كهربا وبيرسي تاو ورضا سليم وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.