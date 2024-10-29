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أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة العين الإماراتي إلى استاد القاهرة، استعداد لخوض المباراة المراقبة ضد النادي الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

عاجل.. وصولة حافلة العين الإماراتي استاد القاهرة لمواجهة الأهلي

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم العربية الليلة في تمام الثامنة مساءً نحو ملعب القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الأهلي المصري والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس القارات للأندية 2024.

حرص جمهور الأهلي على التواجد مبكرًا في الاستاد لدعم فريقهم، حيث شهدت مدرجات الدرجة الثالثة يمينًا ويسارًا حضورًا كثيفًا، بينما امتلأت مدرجات الدرجة الثانية تقريبًا بالجماهير.

يستضيف الأهلي العين في استاد القاهرة، بعد أيام من تتويج العين بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، مع توقعات بحضور جماهيري يصل إلى نحو 52 ألف مشجع أهلاوي.

