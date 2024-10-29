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أحمد جودة - القاهرة - كفر الشيخ يصطدم بالصيد وتلا يواجه بيلا بجولة نارية بدوري القسم الثاني

تنطلق في الثالثة والنصف من عصر الأربعاء منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة لمجموعة بحري بدوري القسم الثاني ب، بإقامة 5 مباريات قوية.



1- الصيد بالمحلة مع كفر الشيخ



يشهد ملعب نادي غزل المحلة آلفرعي صطدم مرتقب بين ف متصدري المجموعة برصيد 9 نقاط فريق الصيد بالمحلة بقيادة عبد الرحمن فهمي مع فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق.



وشهدت الجولة الماضية فوز صيد المحله على فريق دكرنس، بينما فاز فريق كفر الشيخ علي فريق بيلا.



2-بيلا مع شباب تلا



يستضيف ملعب سمنود لقاء صعب بين فريق بيلا صاحب المركز الرابع بقيادة ابراهيم الشهيدي برصيد 6 نقاط مع فريق شباب تلا صاحب المركز الثامن بقيادة توفيق صقر برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل تلا مع دمياط بهدف لمثله بينما تلقي فريق بيلا الهزيمة من فريق كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف.



3- مالية كفر الزيات مع ميجا سبورت



يستقبل ملعب نادي المالية لقاء صعب بين فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 6 نقاط مع فريق ميجا سبورت صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق ميجا سبورت على فريق بني عبيد بهدف لمثله، بينما تعادل فريق مالية كفر الزيات مع فريق اتحاد نبروه بهدفين لكل منهما.



4- شباب القزازين مع بني عبيد



على ملعب نادي الزرقا يلتقي فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربي برصيد 5 نقاط مع فريق بني عبيد صاحب المركز التاسع بقيادة عادل صديق برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق شباب القزازين مع فريق بايونيرز سلبيًا، بينما تلقي فريق بني عبيد الهزيمة من فريق ميجا سبورت بهدف دون رد.



5- دمياط مع اتحاد نبروه

على ملعب نادي دمياط ولقاء 3 نقاط لكل منهما يواجه فريق دمياط صاحب المركز الثاني عشر بقيادة حسام الشربيني مع فريق اتحاد نبروه صاحب المركز العاشر بقيادة محمد عبد الله.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق اتحاد نبروه مع فريق المالية بهدفين لكل منهما،

بينما تعادل فريق دمياط مع فريق شباب تلا بهدف لمثله.



6- بايونيرز مع دكرنس



على ملعب نادي شربين يخوض فريق بايونيرز صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد الظاهر برصيد 5 نقاط مع فريق دكرنس متذيل المجموعة برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بايونيرز مع فريق شباب القزازين سلبيًا، بينما تلقي فريق دكرنس الهزيمة من فريق صيد المحلة بهدفين مقابل هدف.

