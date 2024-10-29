عاجل.. تشكيل العين الرسمي ضد الأهلي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هيرنان كريسبو، مدرب فريق العين الإماراتي، عن التشكيل الرسمي لمباراة فريقه أمام الأهلي، والتي ستقام عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: إيريك، فابيو كاردوزو، كوامي، بندر الأحبابي

الوسط: بارك يونج، يحيى نادر، بلاسيوس

الهجوم: محمد عباس، كاكو، سفيان رحيمي



تجمع هذه المواجهة بين الأهلي والعين في إطار بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال"، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".

يدخل الأهلي هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الزمالك وتتويجه ببطولة السوبر المصري، بينما يسعى العين الإماراتي لمصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام الهلال بنتيجة 5-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة.