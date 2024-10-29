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أحمد جودة - القاهرة - تتوجه أنظار عشاق كرة القدم العربية الليلة في تمام الثامنة مساءً نحو ملعب القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الأهلي المصري والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس القارات للأندية 2024.

الأهلي والعين.. امتلاء مدرجات الثالثة بجماهير الأحمر "صور"

حرص جمهور الأهلي على التواجد مبكرًا في الاستاد لدعم فريقهم، حيث شهدت مدرجات الدرجة الثالثة يمينًا ويسارًا حضورًا كثيفًا، بينما امتلأت مدرجات الدرجة الثانية تقريبًا بالجماهير.

يستضيف الأهلي العين في استاد القاهرة، بعد أيام من تتويج العين بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، مع توقعات بحضور جماهيري يصل إلى نحو 52 ألف مشجع أهلاوي.

فاز الأهلي بلقب السوبر المصري في الإمارات بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

يشارك الأهلي في كأس إنتركونتيننتال بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة 2023-2024، بينما يمثل العين الإماراتي البطولة بصفته بطل آسيا.