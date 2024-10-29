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أحمد جودة - القاهرة - كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن تدريب المارد الأحمر وانتهاء مسيرته داخل جدرانه في عام 2020.

فايلر يفجرها.. هذا سبب رحيلي عن النادي الأهلي

وقال رينيه فايلر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر في الاستوديو التحليلي السابق لمباراة الأهلي والعين الاماراتي: " الفترة الأخيرة لي مع الأهلي كانت صعبة خاصة الفترة التي رحلت بها بسبب ظروف كورونا".

وتابع: "الحقيقة رحيلي عن النادي الأهلي بسبب الوضع الصعب لتفشي فيروس كورونا، ولولا موضوع كورونا لم أكن لأرحل عن الأهلي نهائيًا فكنت أحب تجربتي معه، وفضلت عدم الحديث عن هذا السبب وقتها".

وأستكمل حديثه بشأن تعرضه لمضايقات من قبل جماهير الأهلي في الأماكن العامة: "هذا الأمر غير صحيح، أنا أحب جماهير الأهلي جدًا ولم أشعر باستياء منهم، ولكن أنا شخص لا يحب الأضواء وأحب التركيز في العمل فقط، هذا هو الأمر".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة العين الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في كأس إنتركونتيننتال.