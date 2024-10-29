نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يتغنى بجماهير الأهلي قبل مباراة الفريق أمام العين الاماراتي في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجمهور المارد الأحمر، مؤكدًا أنه لم يرى جمهور مثله في العالم.

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر خلال الاستديو ذالتحليلي لمباراة الأهلي والعين الإماراتي: "جمهور الأهلي صعب جدًا تجد مثله في العالم كله".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "عمري ما رأيت فريق لديه جمهور بقوة وعظمة جمهور النادي الأهلي، لذلك هو المفضل لدي".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة العين الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في كأس إنتركونتيننتال.