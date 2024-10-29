نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش عايز يبذل أي مجهود".. فايلر يعلق على توتر علاقته بـ صالح جمعة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأسباب الحقيقية خلف الخلاف الناشئ بينه وبين صالح جمعة خلال فترة الإدارة الفنية المارد الأحمر.

قال فايلر في تصريحات تليفزيونية خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي العين الإماراتي عبر قناة mbc masr: " من ناحية صالح جمعة فهو لاعب ممتاز فنيًا وغير عادي على الإطلاق وكان مناسبًا لطريقتي وأسلوبي في اللعب".

وتابع: "لكن صالح جمعة لاعب يريد أكثر رغم ما يمتلكه من مهارات، لكنه يفتقد المجهود البدني وهذا مهم لاسلوبي في اللعب".

واختتم: "لذلك لم يكن ضمن اختياراتي في معظم مباريات الأهلي وهو لم يكن سعيد بذلك، وكان يرغب في اللعب دون أن يبذل أي مجهود لذلك الأمر بيننا تطور بشكل كبير".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة العين الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في كأس إنتركونتيننتال.