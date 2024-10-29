نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية غرفة ملابس الأهلي استعدادا لمواجهة العين الاماراتي في كأس انتركونتيننتال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قمة العرب أمام العين الاماراتي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء في كأس القارات للأندية 2024، ويحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة ربع نهائي كأس القارات للأندية.



وأعلن النادي الأهلي جاهزية غرفة الملابس استعدادا لمباراته أمام العين الإماراتي، حيث يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يلتقي الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في إطار منافسات دور ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والعين الإماراتى

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول على حقوق نقل مباراة الأهلي أمام العين الاماراتي، المقرر لها أن تنطلق اليوم الثلاثاء فى كأس إنتركونتيننتال، كما تذاع عبر قناة أبو ظبى الرياضية.