حصريا دون تقطيع.. بث مباشر الأهلي والعين Live Ahly في كأس إنتركونتيننتال 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير العربية بشغف بث مباشر الأهلي والعين دون تقطيع في مباراة مرتقبة تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي المصري، وبطل دوري أبطال آسيا، نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024، وسيشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب، ونقدم لك مشاهدة مباراة الأهلي والعين بجودة عالية ودون تقطيع، مع عرض الترددات والقنوات الناقلة وتفاصيل التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2024

وستقام مباراة بث مباشر مباراة الأهلي والعين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، ويحتضن استاد القاهرة الدولي هذه المواجهة المثيرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، كما يمكنك مشاهدة الأهلي والعين بث مباشر عبر القنوات المفتوحة الناقلة لهذا اللقاء المميز.

حصريا دون تقطيع.. بث مباشر الأهلي والعين دون تقطيع في كأس إنتركونتيننتال

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2024

ولتمكين عشاق الكرة من مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر، سيتم نقل المباراة عبر شبكة من القنوات المفتوحة والمجانية. وتتوفر عدة خيارات لمتابعة اللقاء، ومنها:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز ON TIME SPORTS 1 نايل سات 11861 عمودي H 27500 AD SPORTS 1 HD نايل سات 11411 أفقي 27500 MBC MASR 2 نايل سات 11832 عمودي H 27500

كما يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر عبر هذه القنوات بتعليق العماني خليل البلوشي على قناة ON TIME SPORTS 1، كما تتوفر المباراة على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة وقناة MBC MASR 2، وتقدم هذه القنوات بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والعين بجودة عالية دون تقطيع، مما يوفر للجماهير فرصة الاستمتاع باللقاء في أفضل ظروف المشاهدة.

بث مباشر الأهلي والعين Live Ahly في كأس إنتركونتيننتال 2024

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين الإماراتي

ويدخل الأهلي هذه المباراة بتشكيلة قوية تحت قيادة المدرب مارسيل كولر، الذي يسعى لتحقيق الفوز وتأمين التأهل للدور نصف النهائي. إليكم التشكيل المتوقع للأهلي في بث مباشر مباراة الأهلي والعين:

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق خط الوسط أحمد نبيل "كوكا"، مروان عطية، إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر

تشكيل العين الإماراتي المتوقع أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل فريق العين الإماراتي المباراة بتشكيلة قوية تحت قيادة المدرب هيرنان كريسبو، الذي يسعى لمفاجأة الأهلي في ملعبه وتحقيق التأهل. إليكم التشكيل المتوقع للعين في بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والعين:

المركز اللاعبون حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، إيريك جورجينتس خط الوسط أليخاندرو كاكو، بارك يونج، عبدالكريم تراوري، محمد عباس خط الهجوم ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2024

كما يمكنك متابعة بث مباشر مباراة الأهلي والعين عبر عدة قنوات مفتوحة ومجانية كما تم ذكرها سابقًا، وتعتبر هذه القنوات من أهم الخيارات المتاحة للمشاهدين في الوطن العربي، وتردد القنوات يوفر لك فرصة مشاهدة مباراة الأهلي والعين بجودة عالية ودون تقطيع، مما يمنحك تجربة مشاهدة مميزة.

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024

وجماهير كرة القدم على موعد مع بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والعين في واحدة من أبرز مباريات البطولة، ويسعى فريق الأهلي لمواصلة مسيرته الناجحة في هذه البطولة وتحقيق فوز جديد على العين الإماراتي، وفي المقابل، يسعى العين لتحقيق مفاجأة كبيرة وتقديم أداء مميز أمام الأهلي بطل إفريقيا.

كما ستكون مشاهدة الأهلي والعين بث مباشر متاحة عبر عدة قنوات، مع تقديم خدمة البث بجودة عالية ودون تقطيع، مما يجعل من هذه المباراة فرصة ذهبية لعشاق الكرة العربية للاستمتاع بأداء مميز من الفريقين.

بث مباشر الأهلي والعين Live Ahly في كأس إنتركونتيننتال

مشاهدة مباراة الأهلي والعين دون تقطيع: تفاصيل البث المباشر

وإذا كنت من عشاق متابعة المباريات دون تقطيع، فإن بث مباشر مباراة الأهلي والعين عبر القنوات المفتوحة سيكون خيارك الأمثل، وتقدم القنوات الناقلة جودة عرض ممتازة وخدمة بث مباشر مجانية دون تقطيع، مما يجعل مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر تجربة ممتعة للمشاهدين.

مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024

ويلتقي الأهلي والعين اليوم في مباراة من العيار الثقيل ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بعد فوزه في المباريات السابقة، ويطمح لتحقيق انتصار جديد يؤهله للدور نصف النهائي، أما العين الإماراتي فقد حقق انتصارًا كبيرًا على فريق أوكلاند سيتي بنتيجة 6-2، ويأمل في مواصلة هذا التألق أمام الأهلي. يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر عبر القنوات المفتوحة التي توفر البث المباشر مجانًا.

الجوائز المالية لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الفائز في مباراة بث مباشر الأهلي والعين سيحصل على جائزة مالية قدرها مليوني دولار، بينما سيحصل الخاسر على مليون دولار، وهذه الجوائز تضفي المزيد من الإثارة والحماس على اللقاء المرتقب بين الفريقين.

52 ألف مشجع في استاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والعين

ووافقت الجهات الأمنية في مصر على حضور 52 ألف مشجع لمباراة بث مباشر الأهلي والعين في استاد القاهرة الدولي، وتم نفاد جميع التذاكر عبر منصة "تذكرتي"، مما يعكس مدى الحماس الجماهيري الكبير لهذه المباراة المهمة.