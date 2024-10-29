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أحمد جودة - القاهرة - تجاهل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حفل جائزة الكرة الذهبية، الذي جرى بالعاصمة الفرنسية باريس، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، لمشاهدة تتويج صديق له بلقب الدوري السويدي هذا الموسم مع فريق مالمو.

هالاند يفضل مشاهدة تتويج صديقه بالدوري السويدي عن حضور حفل "الكرة الذهبية"

وشوهد هالاند، الذي كان ضمن المرشحين للفوز بالجائزة المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 والتي توج بها لاحقا الإسباني رودري، زميله في مانشستر سيتي، في المدرجات بمدينة مالمو السويدية.

وتابع هالاند فوز مالمو بلقب الدوري السويدي هذا الموسم قبل جولتين على نهايته، عقب فوزه 2 / 1 على جوتنبرج، حيث نشر صورة له على حسابه في تطبيق (إنستجرام) وهو يرتدي قميص مالمو، الذي يحمل نفس اللون الأزرق الفاتح المميز لقميص مانشستر سيتي.

وبدا هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حريصا على متابعة صديقه النرويجي إيريك بوثييم، مهاجم فريق مالمو.

وحسم مالمو، متصدر ترتيب الدوري السويدي بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق هاماربي، لقب المسابقة للمرة الـ24 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة.

يذكر أنه بسبب موسم الشتاء الطويل، يبدأ الدوري السويدي في فضل الربيع وينتهي في الخريف على عكس معظم الدوريات الأوروبية الأخرى.