نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال لمواجهة الطائي في كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن جيسوس المدير الفني للهلال عن تشكيل الفريق لمواجهة الطائي وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الملك السعودي.



ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته، حيث لم يخسر الزعيم أمام الطائي في آخر 12 مباراة في جميع البطولات (فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة منذ خسارته الوحيدة في يناير 2006).



من المقرر أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: اليامي.

خط الدفاع: متعب- علي البليهي- حسان تمبكتي- ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو- ناصر الدوسري- الغنام.

خط الهجوم: القحطاني- الحمدان- ليوناردو.