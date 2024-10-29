"نحن فخورون به للغاية" جوارديولا يعلق على فوز رودري بجائزة الكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على تهنئة مواطنه رودري لاعب وسط الفريق، بعد تتويجه مساء أمس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

أول تعليق من مدرب مانشستر سيتي بعد فوز رودري بالكرة الذهبية

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام توتنهام هوتسبير "أولًا، أود أن أهنئه وكل أفراد عائلته وأصدقائهم، إنها أخبار رائعة له ولنا جميعًا".

وأضاف المدرب الإسباني، "كل مشجعي مانشستر سيتي، نحن فخورون به للغاية، لم نكن لنتخيل قبل سنوات أن لاعبًا واحدًا من مانشستر سيتي قد يحصل على هذه الجائزة المرموقة، نحن سعداء للغاية بمشاركتها معه ونأمل أن تمنحه الطاقة للتعافي بشكل جيد للموسم المقبل والتواجد معنا مرة أخرى".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير غدًا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "الكاراباو".

