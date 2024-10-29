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أحمد جودة - القاهرة - تتصاعد عمليات البحث عن بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي لمتابعة مباراة القمة العربية المنتظرة بين الناديين في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024، حيث يسعى فريق الأهلي المصري لمواصلة سلسلة الانتصارات والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، بينما يستعد فريق العين الإماراتي لإحداث المفاجأة واقتناص التأهل في مواجهة حماسية تجمع بين اثنين من أعرق الأندية العربية. يلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي في أجواء مشحونة بالتحدي والإثارة بين الفريقين، مما يجعل الجماهير تترقب مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر من خلال القنوات الناقلة التي ستوفر البث المجاني للجميع.

موعد بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وسيقام اللقاء بين الأهلي والعين الإماراتي في يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات. وبالتأكيد، هذه المباراة هي فرصة استثنائية لعشاق كرة القدم في الوطن العربي الذين يتابعون بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي لتحقيق الأجواء الممتعة والتنافسية التي تشهدها البطولات الدولية بمشاركة أندية عربية قوية.

مشاهدة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين في مباراة كأس الإنتركونتيننتال 2024

ويعتمد النادي الأهلي على تشكيلة قوية استعدادًا لمباراته ضد العين الإماراتي، حيث يحرص المدير الفني على اختيار لاعبين يتمتعون بخبرة وقدرة على تحقيق الفوز. وسيكون التشكيل المتوقع كالتالي:

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق خط الوسط مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور الهجوم حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر

مشاهدة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي يلا شوت اليوم في كأس الإنتركونتيننتال

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024

كما توفر مجموعة من القنوات العربية بث مباشر مشاهدة الأهلي ضد العين الإماراتي لضمان وصول هذه المباراة الجماهيرية إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين. وقد تم تحديد القنوات الناقلة للمباراة مجانًا وهي:

MBC MASR 2. ON TIME SPORTS 1 بتعليق محمد الكواليني (القناة الصوتية الثانية) وخليل البلوشي (القناة الصوتية الأولى). ON TIME SPORTS 2 بتعليق مؤمن حسن (القناة الصوتية الأولى) ومحمد عفيفي (القناة الصوتية الثانية). أبوظبي الرياضية.

ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في الجدول التالي ترددات القنوات التي ستبث بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي حتى يتمكن الجميع من ضبط تردد القناة المناسبة لمتابعة اللقاء المنتظر وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز ON TIME SPORTS 1 نايل سات 11411 عمودي H 27500 ON TIME SPORTS 2 نايل سات 11861 عمودي H 27500 AD SPORTS HD 1 نايل سات 11411 أفقي 27500 MBC MASR 2 نايل سات 11832 عمودي H 27500

ويمكن من خلال هذه القنوات متابعة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي بجودة عالية ودون أي انقطاع مما يتيح للمشجعين مشاهدة المباراة بسهولة ووضوح للاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة.

مشاهدة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي اليوم في كأس الإنتركونتيننتال

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر عبر الإنترنت

يمكن لمحبي كرة القدم مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات وخدمات البث الحي المقدمة من القنوات الناقلة الرسمية مثل تطبيق أبوظبي الرياضية، الذي يوفر بثًا حيًا للمباراة، بالإضافة إلى المواقع الرسمية لمنصات ON TIME SPORTS وMBC MASR التي توفر أيضًا خدمة البث المباشر بجودة عالية ودون انقطاع مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة وسلاسة.

أبرز المواجهات السابقة بين الأهلي والعين الإماراتي

كما يملك الأهلي والعين تاريخًا من المباريات القوية والمثيرة في البطولات العربية، حيث تعتبر لقاءات الأهلي ضد العين الإماراتي مواجهات حافلة بالإثارة، وفيها يظهر التنافس العربي بصورة تليق بتاريخ الناديين وتطلعاتهما. إذ يسعى الأهلي المصري إلى استثمار تفوقه المحلي والدولي لتحقيق الفوز والتقدم نحو نصف النهائي، بينما العين الإماراتي يسعى لتحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على بطل السوبر المصري وإثبات حضوره القوي في البطولات القارية.

استعدادات الأهلي لتحقيق الانتصار ومواصلة النجاحات

ويأتي الأهلي إلى هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه ببطولة السوبر المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعد مباراة صعبة انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي وحسمها بركلات الترجيح 7-6. وبهذا الإنجاز، يدخل الأهلي مباراة العين برغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة حصد البطولات.

فرص العين الإماراتي في تحقيق الفوز أمام الأهلي

من جهة أخرى، يحاول فريق العين الإماراتي إظهار قدراته الفنية وتقديم أداء قوي أمام فريق الأهلي، وذلك لتحسين فرصه في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024. ويتوقع أن يعتمد العين على أسلوب هجومي مباغت وعلى استغلال الفرص الهجومية لمحاولة إحداث المفاجأة، إذ يسعى الفريق الإماراتي لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الحاسمة.

إرشادات لضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي

ويجب على المشاهدين التأكد من ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة بث مباشر الأهلي والعين الإماراتي بشكل صحيح قبل بداية المباراة، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية: