نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات ترجيح أم وقت إضافي.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والعين بالتعادل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيواجه فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، تحديًا صعبًا اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً، عندما يستضيف فريق العين الإماراتي على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا اللقاء بعد أيام من تتويج الأهلي بكأس السوبر المحلي ضد الزمالك، وسط حضور جماهيري يتوقع أن يصل إلى نحو 52 ألف مشجع.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، سيخوض الفريقان 30 دقيقة إضافية مقسمة على شوطين. وإذا استمر التعادل بعد هذه الفترة، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز.

يقود المباراة طاقم تحكيم تركي برئاسة ميلر خليل أوموت، بمساعدة الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكمًا رابعًا.

كما سيتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو في تقنية حكم الفيديو «VAR»، بمساعدة مواطنه دي باولو ألياندرو.