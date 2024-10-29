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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن ترتيب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمهاجمين في تشكيلته خلال الفترة المقبلة.

ترتيب المهاجمين في الزمالك ببطولة الدورى الممتاز



وقال الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "وضع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ترتيبا للمهاجمين في تشكيلته خلال الفترة المقبلة".



وتابع: " يتصدره التونسي سيف الجزيري كمهاجم أول ويليه زميله ناصر منسي ثانيا ثم الفلسطيني عمر فرج ثالثا".



وأردف: "هو الترتيب المنتظر أن يعتمد عليه جوزيه جوميز في اختيار التشكيلة الاساسية له خلال مباريات الدوري الممتاز".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

