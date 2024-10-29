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أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الأهلي المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر ونظيره العين الإماراتي بقيادة كريسبو.

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

يواجه الأهلي، في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، اختبارا صعبا أمام فريق العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال على استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري يصل إلى 52 ألف مشجع.

يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل إفريقيا لموسم 2023-2024، بينما يتأهل العين الإماراتي بصفته بطل آسيا.

وكان العين قد حجز مكانه في هذه المواجهة بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2 في ملعب هزاع بن زايد بالدور التمهيدي.

وفي منافسات كأس التحدي، ينتظر الفائز من لقاء الأهلي والعين مواجهة الفائز في ديربي الأمريكيتين في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024، حيث سيحصل المنتصر في هذه المباراة على جائزة قدرها مليوني دولار، بينما ينال الخاسر مليون دولار.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم ميلر خليل أوموت، يساعده أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكمًا رابعًا.

بينما سيتولى الإيطالي دي بيلو ماركو مهمة تقنية "VAR" بمساعدة مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويفتقد الأهلي في هذه المباراة إلى 9 لاعبين، منهم كريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول بسبب الإصابة، إضافةً إلى غياب الرباعي الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، ومحمد عبد الله لأسباب فنية.

