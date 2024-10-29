نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري ينهي تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش في أولي مبارياته بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء استعداداته للمباراة طلائع الجيش ضمن أولي منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث توجه الفريق إلى مدينة السويس لأداء المران الختامي على ملعب المباراة.

ويطمح الفريق البورسعيدي إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في بدء الموسم بقوة وحصد ثلاث نقاط يضمن ترتيب أفضل في بداية الموسم بين فرق الدوري.

وحرص علي ماهر المدير الفني، للنادي المصري على تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، مع التركيز على بعض الخطط الهجومية والدفاعية لضمان تماسك الفريق أثناء المباراة.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

ستقام هذه المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءا غد الاربعاء على ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

