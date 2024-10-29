نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتوح يقترب من قائمة الزمالك في افتتاح مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس اختيار أحمد فتوح ضمن قائمته المقرر لها ملاقاة البنك الأهلي في الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز.



وقال الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "يدرس جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اختيار لاعبه أحمد فتوح ضمن قائمته المقرر لها ملاقاة البنك الأهلي في الجولة الأولى للدوري".



وتابع: "يأتي ذلك في ظل التركيز طوال الفترة الماضية على إعادة توظيف فتوح في مركز لاعب الوسط الايسر وليس الظهير بخلاف تألق فتوح في التدريبات بشكل لافت واستعادته الكثير من مستواه ".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

