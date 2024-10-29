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أحمد جودة - القاهرة - مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والطائي اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الملك 2024.. يشهد ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل مواجهة نارية تجمع بين عملاق الكرة السعودية، نادي الهلال، ونادي الطائي، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. تأتي هذه المباراة في إطار سعي الزعيم لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة، بينما يسعى الطائي لتحقيق مفاجأة وإقصاء الهلال من البطولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والطائي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الهلال والطائي اليوم في كأس الملك 2024

الزعيم الهلال يواجه الطائي في حائل.. صراع على صدارة الكأس

تاريخيًا، حقق الهلال الفوز في جميع مواجهاته السابقة مع الطائي في كأس الملك. إلا أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، والطائي يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد الهلال جاهزيته للمباراة، حيث نجح في تجاوز عقبة البكيرية في الدور السابق. ويسعى الزعيم إلى تقديم أداء قوي ومواصلة مسيرته نحو اللقب. من جانبه، استعد الطائي جيدًا لهذه المواجهة، حيث حقق فوزًا كبيرًا على الخليج في الدور السابق.

موعد مباراة الهلال والطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين

يشهد ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي مواجهة نارية تجمع بين الهلال والطائي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. ستقام المباراة يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:05 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في كأس خادم الحرمين



ويمكن متابعة المباراة حصريا ومباشرا عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، بتعليق جعفر الصليح. وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة، حيث سيقدم كل فريق كل ما لديه لتحقيق الفوز.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي

في حراسة المرمى: اليامي.

خط الوسط: محمد كنو، ليوناردو، سافيتش.

خط الدفاع: الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، كانسيلو.

وفي الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

الهلال والطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل الهلال إلى دور الـ16 بالفوز على فريق البكيرية بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

فيما تأهل فريق الطائي إلى دور الـ16، عقب تحقيق مفاجأة في دور الـ32 بالفوز على نظيره الخليج بخماسية مقابل هدفين، ليتأهل لدور ثمن النهائي.