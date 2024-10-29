نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية كورة| كارلوس هنريكي.. صاحب أكبر خدعة في تاريخ كرة القدم استمرت لربع قرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "حكاية كورة" والذي سنتناول خلاله حكاوي كروية فريدة من ونوعها وقصص رياضية ممزوجة بنكهة خاصة، نستعرضها في الأسطر التالية:

أكبر مُحتال في تاريخ كرة القدم

كارلوس هنريكي

في عالم كرة القدم، حيث تتحدث الأرقام والإنجازات عن مسيرة اللاعبين، تظهر قصة كارلوس هنريكي، المعروف بلقب "كايزر"، كواحدة من أكثر القصص غرابة وإثارة. هذا اللاعب البرازيلي الذي وُلد في 2 أبريل عام 1963، اكتسب لقبه بسبب الشبه الكبير بينه وبين الألماني فرانز بيكنباور. ولكن خلافًا لـ بيكنباور، الذي اشتهر بمهاراته وقيادته في الملعب، حقق "كايزر" شهرته بطريقة مختلفة كليًا، لم تخطر ببال أحد.

كارلوس هنريكي كان يحلم منذ صغره بأن يصبح لاعب كرة قدم شهير خاصة وأنه ينتمي إلى البرازيل التي قدمت للعالم العديد من المواهب الكروية عبر مختلف الأجيال.

هنريكي كان يمتلك مقومات لاعب كرة القدم الفنية والبدنية ولكنه مع تقدم سنه اكتشف تراجع مستواه بشكل ملحوظ ولكنه لم يتخلى عن حلم الشهرة والنجومية ليقرر أن يبدأ أكبر خدعة في تاريخ الساحرة المستديرة والتي بدأت بإقامة صداقات مع أشهر نجوم البرازيل في ذلك الوقت بيبيتو وروماريو وبرانكو والذي تعرف عليهم بشكل كبير من خلال النوادي الليلية والذي ساعدوه على تنفيذ خدعته الكبرى بشكل غير مباشر.

كارلوس كايزر

بدأت حيلة "كايزر" الكبرى في عام 1979، حيث حصل عن طريق زملائه من لاعبي البرازيل على أول عقد احترافي له. مع نادي بوتافجو البرازيلي، لكنه اكتشف تراجع موهبته وأنه لا يمتلك مقومات اللعب في الفريق الأول وهنا قرر اختلاق الحيل والأعذار للتهرب من خوض المباريات واستمر على هذا الأمر أكثر من 25 عامًا.

كان يستخدم كارلوس هنريكي "الإصابة" كذريعة للتغيب عن المباريات، محاكيًا إصابات اللاعبين الحقيقيين دون أن يلعب دقيقة واحدة. هذا الأسلوب البسيط لكنه المتقن، استمر في تكراره مع كل نادٍ انضم إليه، حيث كان يتمكّن دائمًا من إقناع المدربين والمسؤولين بحالته الصحية الحرجة.

تعاون كايزر مع عدد من الشخصيات النافذة في الأوساط الرياضية، حيث كوّن صداقات مع لاعبين كبار وصحافيين ساهموا في نشر اسمه والترويج لموهبته، وهو الأمر الذي سهّل انتقاله بين أندية كبرى. لم يتوقف عند هذا الحد، بل كان يدفع المال للاعبين الشباب ليتسببوا في إصابته عمدًا أثناء التدريبات، كما كان يوظف بعض المشجعين ليهتفوا باسمه في المدرجات، ما زاد من زخم شهرته الوهمية.

كما استعان كايزر بطبيب خاص لإصدار تقارير طبية عن إصاباته المتكررة، ما أكسبه صورة اللاعب المصاب الذي يسعى للعودة لكنه لم يُشفَ أبدًا. وفي مسيرة استمرت أكثر من 25 عامًا لعب خلالها لعدد من الأندية البرازيلية والمكسيكية وكذلك نادي أجاكسيو الفرنسي لم يشارك في أي مباراة رسمية واحدة، ولم يسجل أي هدف، بينما استفاد من الرواتب الضخمة التي كان يتقاضها والشهرة الكبيرة التي حققها.

كارلوس هنريكي

ورغم تأكيد البعض مشاركته في بعض المباريات مع أجاكسيو قبل إنهاء مسيرته الكروية، لكن تبقى قصة كايزر حكاية فريدة بين أروقة الملاعب، تلك الحيلة التي دامت قرابة ربع قرن، والتي تكشف عن براعة مدهشة في استغلال الفرص دون تجاوز الخطوط القانونية، تاركة إياها قصة مثيرة تحيّر العقول وتثير الإعجاب بطريقتها الفريدة في التحايل على أضواء الشهرة.

