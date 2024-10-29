نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رامي ربيعة من المشاركة في مباراة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة الانتركونتنتال.

حيث يخوض فريق الأهلي مباراة العين الإماراتي، في بطولة كأس الانتركونتنتال، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

موقف رامي ربيعة من المشاركة في مباراة العين الإماراتي

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال ".

وأضاف:" رامي ربيعة جاهز للمشاركة في مباراة العين الإماراتي، بعدما كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، عقب مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري ".

واختتم:" مارسيل كولر حصل على التأكيدات الطبية التي تفيد بسلامة رامي ربيعة وجاهزيته للمشاركة في مباراة العين بنسبة 100%، واللاعب سيشارك بشكل أساسي في المباراة ".

