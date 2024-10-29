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أحمد جودة - القاهرة - نجح الاسباني رودري في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع اليويفا يوم أمس الاثنين.

تتويج رودري بالكرة الذهبية ينهي لعنة البريميرليج

وعلى الرغم من أن التقارير الصحفية سبق وأن أكدت بان الجائزة سوف تمنح للبرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أن يفاجئ الجميع بأن رودري هو من حصل عليها.

وبهذا التتويج نجح رودري في كسر صيام لاعبي الدوري الانجليزي بعد أن بات أول من يحصل على الكرة الذهبية بقميص نادي إنجليزي منذ فوز الدون كريستيانو رونالدو بها عام 2008 حينما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد.

وقالت شبكة سكواكا للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي X أن رودري أصبح أول لاعب إسباني يتوج بها منذ لويس سواريز عام 1960.

قبل أن تكشف شبكة أوبتا أن رودري بات اللاعب الاسباني الثالث الذي يحصد البالون دور بعد الثنائي ألفريدو دي ستيفانو الذي توج بها مرتين ولويس سواريز.