نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من فينيسيوس جونيور بعد خسارة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني على خسارة جائزة الكرة الذهبية 2024 التي توج بها الاسباني رودري لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي.

فينيسيوس يكسر صمته بعد خسارة الكرة الذهبية

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي X “ تويتر سابقًا ” كتب فينيسيوس: "سأقدم 10 أضعاف مجهودي إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين".

وسبق وأن قرر نادي ريال مدريد مقاطعة حفل البالون دور الذي أقيم يوم أمس الأثنين ولم يذهب أي من عناصره إلى العاصمة الفرنسية باريس بعدما علم الملكي أن لاعبه البرازيلي لن يتوج بالجائزة وسيحصل عليها متوسط ميدان اللاروخا.

يُذكر أن العديد من التقارير سب وأن أشارت إلى فوز فيني بالكرة الذهبية بعد أن قاد الملكي لتحقيق لقب الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يقتنصها رودري.